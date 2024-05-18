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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Харків (99379) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 303 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
69,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
60,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
74,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
73,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
70,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
72,97 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
72,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
72,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
73,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -12,33 грн
62,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
72,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
72,38 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
64,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
70,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
72,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
73,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
70,39 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (4)
66,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
72,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (4)
73,15 грн