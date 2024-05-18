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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г тм Arbor Vitae, №1 - Харків (872568) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Конотоп, пл. Миру, 2
Всього: упаковка (16)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (6)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Садова, 1
Всього: упаковка (7)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Вирівська, 27
Всього: упаковка (8)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 95
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Некрасова, 16
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 27
Всього: упаковка (7)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (5)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (9)
59,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (9)
56,05 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (5)
55,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (9)
59,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (5)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (2)
59,00 грн