Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИІнші антисептики та дезінфектантиРізні препаратиБальзамічний Лінімент (За Вишневським)Ціни в аптеках

Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент банка 40 г, №1 - Одеса (6126) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
63,76
Економія: -11,65 грн
52,11 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
69,00
Економія: -21,00 грн
48,00 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (2)
62,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
59,40
Економія: -7,99 грн
51,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
52,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
63,12
Економія: -11,21 грн
51,91 грн
Техмедсервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
Всього: упаковка (1)
67,84 грн
Челсі плюс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
60,90 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
68,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
72,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом