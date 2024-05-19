Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (2) 52,35 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 70,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (1) 70,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 50,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 24 Всього: упаковка (4) 68,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 68,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 68,00 грн

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Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, просп. Героїв, 30-Д Всього: упаковка (1) 60,08 Економія: -8,67 грн 51,41 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, просп. Ювілейний, 74 Всього: упаковка (1) 62,20 Економія: -10,29 грн 51,91 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12 Всього: упаковка (4) 69,00 Економія: -21,00 грн 48,00 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Комарова, 1 Всього: упаковка (2) 62,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Великодолинське, вул. Центральна, 128 Всього: упаковка (1) 61,70 Економія: -9,59 грн 52,11 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 00:00 Графік роботи Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137 Всього: упаковка (1) 66,10 грн

Техмедсервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Вінниця, вул. Гоголя, 14 Всього: упаковка (1) 67,84 грн

Челсі плюс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А Всього: упаковка (1) 60,90 грн

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Таранівка, вул. Харківська, 20-А Всього: упаковка (2) 72,90 грн