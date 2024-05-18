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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент банка 40 г, №1 - Харків (6126) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
62,20
Економія: -10,29 грн
51,91 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
60,08
Економія: -8,67 грн
51,41 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
69,00
Економія: -21,00 грн
48,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (2)
62,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
52,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
61,70
Економія: -9,59 грн
52,11 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
72,90 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
60,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 00:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
68,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
Техмедсервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
Всього: упаковка (1)
67,84 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом