Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент банка 40 г, №1 - Харків (6126) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Челсі плюс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Техмедсервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом