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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Львів (14128) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (8)
67,32
Економія: -11,09 грн
56,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
66,17
Економія: -6,31 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (14)
65,92
Економія: -9,66 грн
56,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (13)
66,63
Економія: -6,77 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (11)
65,48
Економія: -9,17 грн
56,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (13)
65,89
Економія: -7,29 грн
58,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
57,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (23)
65,78
Економія: -5,92 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (5)
67,22
Економія: -10,98 грн
56,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (19)
65,09
Економія: -6,37 грн
58,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
72,81
Економія: -22,15 грн
50,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (11)
66,65
Економія: -9,91 грн
56,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (4)
66,84
Економія: -8,08 грн
58,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (11)
65,63
Економія: -8,85 грн
56,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (24)
67,27
Економія: -10,65 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (18)
65,58
Економія: -8,81 грн
56,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
60,90
Економія: -10,24 грн
50,66 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (2)
39,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (9)
67,32
Економія: -5,28 грн
62,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (20)
66,14
Економія: -4,11 грн
62,03 грн