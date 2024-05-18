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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Харків (14128) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (6)
65,25
Економія: -5,39 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
65,95
Економія: -6,09 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (29)
65,86
Економія: -6,00 грн
59,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
64,95
Економія: -8,15 грн
56,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (14)
66,02
Економія: -7,64 грн
58,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (17)
66,26
Економія: -7,82 грн
58,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
65,81
Економія: -9,35 грн
56,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (11)
64,92
Економія: -10,31 грн
54,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
67,23
Економія: -7,37 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (9)
65,77
Економія: -2,77 грн
63,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (8)
65,75
Економія: -8,99 грн
56,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (11)
66,19
Економія: -6,33 грн
59,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (10)
65,99
Економія: -3,00 грн
62,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (5)
65,27
Економія: -4,29 грн
60,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (5)
65,94
Економія: -2,94 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (11)
67,04
Економія: -7,18 грн
59,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (9)
66,29
Економія: -5,23 грн
61,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (17)
66,68
Економія: -3,68 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (9)
64,92
Економія: -5,06 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (8)
67,24
Економія: -6,28 грн
60,96 грн