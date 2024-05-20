Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИІнші антисептики та дезінфектантиРізні препаратиБальзамічний Лінімент (За Вишневським)Ціни в аптеках

Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Одеса (14088) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
63,37
Економія: -4,73 грн
58,64 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
62,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
70,06
Економія: -7,83 грн
62,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
64,51
Економія: -3,61 грн
60,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
78,99
Економія: -21,33 грн
57,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
66,92
Економія: -4,71 грн
62,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
68,05
Економія: -4,93 грн
63,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
65,18
Економія: -8,27 грн
56,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
67,41
Економія: -6,47 грн
60,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
63,14
Економія: -6,11 грн
57,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
65,97
Економія: -8,94 грн
57,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
65,70
Економія: -12,58 грн
53,12 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
63,97
Економія: -6,94 грн
57,03 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
68,99
Економія: -11,33 грн
57,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (5)
67,87
Економія: -10,92 грн
56,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
71,42
Економія: -12,61 грн
58,81 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
70,18
Економія: -11,37 грн
58,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
69,02
Економія: -12,07 грн
56,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
71,25
Економія: -12,44 грн
58,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
64,23
Економія: -2,23 грн
62,00 грн