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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Львів (14088) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
65,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
65,18
Економія: -8,64 грн
56,54 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
65,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
67,90
Економія: -11,37 грн
56,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -26,33 грн
57,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
66,99
Економія: -9,33 грн
57,66 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
63,29
Економія: -6,76 грн
56,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
81,99
Економія: -24,33 грн
57,66 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (3)
61,50
Економія: -3,84 грн
57,66 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (2)
61,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
66,83
Економія: -8,06 грн
58,77 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
69,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -21,84 грн
57,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (2)
66,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
68,29
Економія: -11,78 грн
56,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
67,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
63,96
Економія: -5,07 грн
58,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
66,11
Економія: -0,84 грн
65,27 грн