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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Харків (14088) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
67,94
Економія: -10,94 грн
57,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
67,99
Економія: -10,33 грн
57,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
70,69
Економія: -12,17 грн
58,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
69,31
Економія: -10,73 грн
58,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
64,66
Економія: -8,00 грн
56,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
62,14
Економія: -7,31 грн
54,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
65,35
Економія: -2,75 грн
62,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
69,99
Економія: -12,33 грн
57,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
70,87
Економія: -13,95 грн
56,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
65,77
Економія: -7,24 грн
58,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -16,84 грн
57,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
67,34
Економія: -6,11 грн
61,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
66,88
Економія: -2,98 грн
63,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
64,08
Економія: -3,18 грн
60,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
67,50
Економія: -9,84 грн
57,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
69,75
Економія: -3,85 грн
65,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
64,19
Економія: -5,44 грн
58,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
69,27
Економія: -8,15 грн
61,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
69,71
Економія: -18,32 грн
51,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
66,99
Економія: -9,33 грн
57,66 грн