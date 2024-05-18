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Ангіо-Ін'Єль розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл, №5 - Харків (13896) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3), ампула (2)
576,37
Економія: -48,38 грн
527,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: ампула (3)
462,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
586,21
Економія: -33,95 грн
552,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
478,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
596,99
Економія: -69,31 грн
527,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: ампула (3)
548,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
579,67
Економія: -35,35 грн
544,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
587,15
Економія: -59,16 грн
527,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), ампула (2)
544,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
439,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: ампула (1)
444,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: ампула (3)
574,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
561,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
561,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: ампула (1)
414,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (3)
459,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
590,20
Економія: -25,20 грн
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: ампула (4)
459,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
583,83
Економія: -86,69 грн
497,14 грн