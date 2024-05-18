Ангіо-Ін'Єль розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл, №5 - Харків (13896) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Тарасівська, 3
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Сумська, 69
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 82