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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Харків (23083) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
70,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
86,74
Економія: -8,28 грн
78,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
87,67
Економія: -7,72 грн
79,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -7,82 грн
76,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
87,08
Економія: -8,62 грн
78,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
89,70
Економія: -8,76 грн
80,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
88,50
Економія: -12,33 грн
76,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
93,17
Економія: -17,76 грн
75,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
91,39
Економія: -12,93 грн
78,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
84,61
Економія: -4,66 грн
79,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
74,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
82,45
Економія: -3,99 грн
78,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
69,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
89,37
Економія: -15,47 грн
73,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (1)
75,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
86,54
Економія: -8,08 грн
78,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -7,82 грн
76,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
92,78
Економія: -14,32 грн
78,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
86,79
Економія: -8,33 грн
78,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
85,31
Економія: -8,67 грн
76,64 грн