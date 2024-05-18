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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Харків (22266) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
62,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
71,93
Економія: -3,65 грн
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
74,22
Економія: -8,41 грн
65,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -10,45 грн
64,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
73,49
Економія: -4,41 грн
69,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
75,26
Економія: -6,92 грн
68,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -10,45 грн
64,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
78,34
Економія: -6,11 грн
72,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
76,78
Економія: -4,55 грн
72,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
71,97
Економія: -3,07 грн
68,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
59,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
75,34
Економія: -9,82 грн
65,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
73,07
Економія: -3,98 грн
69,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -10,45 грн
64,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
78,17
Економія: -9,08 грн
69,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
73,29
Економія: -7,93 грн
65,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
72,74
Економія: -7,22 грн
65,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
72,50
Економія: -8,45 грн
64,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
74,59
Економія: -5,50 грн
69,09 грн