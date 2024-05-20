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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Одеса (22265) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
50,94
Економія: -2,79 грн
48,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
46,32
Економія: -4,04 грн
42,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (4)
49,04
Економія: -2,74 грн
46,30 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
42,83
Економія: -1,53 грн
41,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
55,47
Економія: -6,09 грн
49,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
52,31
Економія: -2,55 грн
49,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
54,46
Економія: -12,33 грн
42,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
50,52
Економія: -2,52 грн
48,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (4)
52,01
Економія: -4,78 грн
47,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
51,10
Економія: -1,66 грн
49,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (4)
52,52
Економія: -7,37 грн
45,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
54,17
Економія: -4,75 грн
49,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (5)
53,65
Економія: -5,08 грн
48,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
56,57
Економія: -9,80 грн
46,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
45,98
Економія: -3,88 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
51,70
Економія: -4,93 грн
46,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
55,36
Економія: -12,19 грн
43,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
49,92
Економія: -4,77 грн
45,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
55,33
Економія: -5,89 грн
49,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (4)
53,53
Економія: -3,50 грн
50,03 грн