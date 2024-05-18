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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Харків (22265) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
55,82
Економія: -1,92 грн
53,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
52,74
Економія: -2,71 грн
50,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
56,49
Економія: -9,55 грн
46,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
49,99
Економія: -1,48 грн
48,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (3)
53,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
52,66
Економія: -2,21 грн
50,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (5)
56,26
Економія: -6,45 грн
49,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
53,01
Економія: -5,79 грн
47,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (4)
51,96
Економія: -2,35 грн
49,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
62,14
Економія: -15,76 грн
46,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (3)
53,28
Економія: -2,38 грн
50,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
47,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (3)
51,42
Економія: -1,52 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
52,30
Економія: -5,19 грн
47,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
49,74
Економія: -3,14 грн
46,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
58,90
Економія: -12,52 грн
46,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
46,49
Економія: -2,90 грн
43,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
46,88
Економія: -7,55 грн
39,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (2)
53,18
Економія: -6,11 грн
47,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (3)
52,64
Економія: -2,83 грн
49,81 грн