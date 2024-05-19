Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАцетилцистеїнАЦЦ® ЛонгЦіни в аптеках

АЦЦ® Лонг таблетки шипучі 600 мг туба, №10 - Львів (99305) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
290,55 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
362,48
Економія: -48,91 грн
313,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
287,42 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
315,30
Економія: -5,85 грн
309,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
335,51
Економія: -55,68 грн
279,83 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
287,68 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
326,99
Економія: -33,83 грн
293,16 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (4)
290,55 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
326,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
287,42 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
338,79 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
381,80
Економія: -90,00 грн
291,80 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (4)
290,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
363,99
Економія: -70,83 грн
293,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
358,99
Економія: -65,83 грн
293,16 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
290,55 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
295,83
Економія: -15,94 грн
279,89 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
376,50
Економія: -84,70 грн
291,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
339,93
Економія: -59,60 грн
280,33 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (4)
290,55 грн