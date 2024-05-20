Атрогрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці, №30 - Одеса (98835) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Одеса, вул. Преображенська, 42