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Атрогрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер в пачці, №60 - Львів (494717) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (3)
103,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
118,28
Економія: -12,23 грн
106,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
112,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
103,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
113,80
Економія: -6,09 грн
107,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
123,04
Економія: -16,02 грн
107,02 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
112,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
103,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
114,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
119,93
Економія: -12,77 грн
107,16 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
99,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
103,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
112,00 грн