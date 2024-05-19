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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкий-ДарницяЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий-Дарниця екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (13025) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
159,25 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
172,11
Економія: -23,22 грн
148,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
133,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (2)
175,77
Економія: -43,77 грн
132,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
134,91 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -15,02 грн
151,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
159,25 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
160,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: ампула (1)
133,60 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
173,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: екстракт рідкий для ін'єкцій (9)
159,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
189,99
Економія: -38,51 грн
151,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -42,51 грн
151,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
159,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (1)
157,38
Економія: -24,81 грн
132,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), ампула (2)
177,87
Економія: -45,90 грн
131,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
159,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
166,50
Економія: -15,02 грн
151,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
206,99
Економія: -55,51 грн
151,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
186,99
Економія: -35,51 грн
151,48 грн