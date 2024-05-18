Алое екстракт рідкий-Дарниця екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Харків (13025) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Харків, вул. Молочна, 6
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Всього: упаковка (71)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Молочна, 1