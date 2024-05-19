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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №20 - Львів (93031) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
339,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1), блістер (1)
351,66 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2), блістер (1)
349,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (9), блістер (1)
338,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
351,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
152,26
Економія: -0,37 грн
151,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
332,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
329,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
387,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: блістер (1)
373,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
119,87
Економія: -0,08 грн
119,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (4)
322,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
332,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
327,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
351,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (4)
326,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
328,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
330,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2), блістер (1)
334,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
346,08 грн