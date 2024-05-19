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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №40 - Львів (876751) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 330 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
370,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
447,36
Економія: -65,16 грн
382,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
301,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
381,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
414,36
Економія: -114,28 грн
300,08 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
322,34 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
396,99
Економія: -38,43 грн
358,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
370,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
322,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
316,50 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
408,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
354,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
370,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
435,99
Економія: -77,43 грн
358,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
426,99
Економія: -68,43 грн
358,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
370,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), блістер (1)
347,27
Економія: -31,98 грн
315,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
391,32
Економія: -91,76 грн
299,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
370,00 грн