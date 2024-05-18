Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (96896) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (3)
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Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
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Таранівка, вул. Харківська, 27
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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Всього: упаковка (63)
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Альго-фарм
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Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (13)
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (12)
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Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
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Київ, вул. Деревлянська, 8
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом