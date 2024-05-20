Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Одеса (222179) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Тарутине, вул. Центральна, 61-З
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Подільськ, вул. Соборна, 117/1
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
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Хотин, вул. Олімпійська, 81
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Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Народна аптека
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Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Здорова родина
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Колінківці, вул. Головна, 86-А
Народна аптека
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Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека 3і
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Естонська, 7