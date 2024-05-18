Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (222179) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (166)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Барвінкове, вул. Центральна, 23
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (33)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (34)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Народна аптека
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (60)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека бам
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека 3і
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Подорожник
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96