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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (222179) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (37)
5,84
Економія: -0,84 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (8)
7,00
Економія: -2,00 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (44)
6,61
Економія: -1,61 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (6)
5,84
Економія: -0,84 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (18)
6,32
Економія: -1,32 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (6)
6,27
Економія: -1,27 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (10)
6,92
Економія: -1,92 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (60)
6,88
Економія: -1,88 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (3)
6,33
Економія: -1,33 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (4)
6,85
Економія: -1,85 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (8)
6,88
Економія: -1,88 грн
5,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Барвінкове, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (166)
7,18 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
6,98
Економія: -1,98 грн
5,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Всього: упаковка (1)
7,12
Економія: -0,63 грн
6,49 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (31)
7,44
Економія: -0,95 грн
6,49 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (40)
7,26 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (20)
7,26 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (2)
7,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Всього: упаковка (50)
8,33
Економія: -1,84 грн
6,49 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (39)
7,40 грн