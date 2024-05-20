Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Одеса (123745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Техмедсервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
Аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Івано-Франківськ, вул. Хмельницького Богдана, 57
Аптека
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 16:20
Самари, вул. Соборна, 49
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом