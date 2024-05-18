Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Сошників, вул. Іванова, 6 Всього: упаковка (15) 11,70 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Шевченка, 4 Всього: упаковка (12) 11,70 грн

Техмедсервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Вінниця, вул. Гоголя, 14 Всього: упаковка (1) 10,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Хмельницького Богдана, 57 Всього: упаковка (4) 14,30 грн