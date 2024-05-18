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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (123745) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
Всього: упаковка (10)
15,20 грн
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
Всього: упаковка (15)
11,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (12)
11,70 грн
Техмедсервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
Всього: упаковка (1)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено
Івано-Франківськ, вул. Хмельницького Богдана, 57
Всього: упаковка (4)
14,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Самари, вул. Соборна, 49
Всього: упаковка (22)
16,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом