Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (123745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
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Сошників, вул. Іванова, 6
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Техмедсервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
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Всього: упаковка (4)
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Івано-Франківськ, вул. Хмельницького Богдана, 57
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Самари, вул. Соборна, 49
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом