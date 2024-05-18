Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніКислота ацетилсаліциловаАцетилсаліцилова кислотаЦіни в аптеках

Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (114619) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
23,56
Економія: -3,61 грн
19,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (108)
19,89
Економія: -0,89 грн
19,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (32)
22,89
Економія: -3,54 грн
19,35 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (8)
18,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (27)
24,33
Економія: -4,46 грн
19,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (79)
20,70
Економія: -1,95 грн
18,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (41)
24,82
Економія: -6,18 грн
18,64 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (24)
21,52
Економія: -5,15 грн
16,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (80)
16,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (33)
20,55
Економія: -4,11 грн
16,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (4)
16,51 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (14)
22,30
Економія: -1,40 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (10)
23,59
Економія: -1,21 грн
22,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (32)
24,32
Економія: -4,05 грн
20,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (112)
23,75
Економія: -5,36 грн
18,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (18)
21,73
Економія: -0,98 грн
20,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (12)
23,41
Економія: -8,50 грн
14,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (4)
24,23
Економія: -6,61 грн
17,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (8)
23,31
Економія: -8,41 грн
14,90 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (18)
21,00 грн