Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Львів (180998) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Аптека доброго дня
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Львів, просп. Свободи, 5
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
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Львів, вул. Куліша, 15
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102
Мед-сервіс
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Львів, вул. Городоцька, 141/143
Аптека бам
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Львів, пл. Липнева, 10
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Городоцька, 153
Подорожник
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Львів, вул. Васильківського, 1
Пульс
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Львів, вул. Моршинська, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
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Львів, вул. Стрийська, 1
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б