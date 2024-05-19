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Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Львів (180998) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
11,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
11,00
Економія: -0,50 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
11,98
Економія: -0,51 грн
11,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
11,98
Економія: -0,51 грн
11,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
11,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
12,06
Економія: -0,66 грн
11,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (4)
11,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
11,98
Економія: -0,51 грн
11,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (3)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
11,98
Економія: -0,51 грн
11,47 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
12,48 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (4)
11,90
Економія: -0,40 грн
11,50 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
11,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (2)
11,97
Економія: -0,50 грн
11,47 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
11,06
Економія: -0,33 грн
10,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (4)
11,08
Економія: -0,33 грн
10,75 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (3)
12,80
Економія: -1,30 грн
11,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
12,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
11,06
Економія: -0,33 грн
10,73 грн