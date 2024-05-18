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Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Харків (180998) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
12,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
11,91
Економія: -0,43 грн
11,48 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
11,87 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
11,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (8)
12,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
12,80
Економія: -1,30 грн
11,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
12,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
12,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (4)
12,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
11,94
Економія: -0,54 грн
11,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
11,98
Економія: -0,50 грн
11,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (4)
10,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (3)
12,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
12,35
Економія: -0,88 грн
11,47 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
11,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (7)
12,95
Економія: -1,47 грн
11,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: таблетки (10)
11,75
Економія: -0,35 грн
11,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
12,95
Економія: -1,47 грн
11,48 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
11,90
Економія: -0,40 грн
11,50 грн