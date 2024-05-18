Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Харків (180998) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Аптека копійка
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Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Харків, просп. Науки, 38
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
1 соціальна аптека
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Харків, просп. Науки, 41/43