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Андрофарм® таблетки 50 мг, №20 - Одеса (99496) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
912,99
Економія: -132,99 грн
780,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
698,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: таблетки (1)
663,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
697,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
835,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
914,40
Економія: -166,37 грн
748,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
832,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
697,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
697,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
725,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
817,42
Економія: -71,39 грн
746,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
820,41
Економія: -72,00 грн
748,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
827,36 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
770,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: таблетки (10)
895,88
Економія: -152,08 грн
743,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
698,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
855,39
Економія: -110,37 грн
745,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
827,13
Економія: -80,58 грн
746,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (2)
818,60
Економія: -72,05 грн
746,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (2)
868,63
Економія: -84,99 грн
783,64 грн