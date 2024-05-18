Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 40 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 19:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 10 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 18:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 1 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 20:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, пл. Захисників України, 7/8 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 16:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: ампула (2) 1720,77 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 19:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (3), ампула (2) 1522,47 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Різдвяна, 29-Б Всього: упаковка (1) 1724,01 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 33 хв Графік роботи Харків, вул. Різдвяна, 29-Б Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-22 - 12:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 33 хв Графік роботи Харків, пров. Пискунівський, 4-А Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-22 - 12:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється за 33 хв Графік роботи Харків, вул. Сумська, 71 Всього: розчин для ін'єкцій (2) 1732,68 Економія: -150,28 грн 1582,40 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, просп. Гагаріна, 82 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 20:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється за 03 хв Графік роботи Харків, вул. Данилевського, 6 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 18:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Полтавський Шлях, 60 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 18:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Науки, 9 Всього: ампула (1) 1775,73 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 20:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 33 хв Графік роботи Харків, вул. Космічна, 23 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 19:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 195 Всього: упаковка (2), ампула (1) 1838,97 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 03 хв Графік роботи Харків, вул. Богомольця Академіка, 4 Всього: упаковка (4) Наявність на 2024-05-21 - 17:00 1744,20 грн Забрати пізніше

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 195 Всього: упаковка (2) 1829,25 грн Забронювати