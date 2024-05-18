Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИДіазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіниКлозапінАзалептолЦіни в аптеках

Азалептол таблетки 25 мг блістер, №50 - Харків (94542) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
35,45
Економія: -1,40 грн
34,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
35,33
Економія: -3,08 грн
32,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
37,37
Економія: -5,68 грн
31,69 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
35,29
Економія: -5,16 грн
30,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
38,99
Економія: -6,98 грн
32,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
39,13
Економія: -7,11 грн
32,02 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
31,81
Економія: -1,36 грн
30,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -1,02 грн
33,48 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
34,20
Економія: -2,90 грн
31,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
29,78 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
35,37
Економія: -4,96 грн
30,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
34,34
Економія: -1,61 грн
32,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
38,82
Економія: -5,18 грн
33,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
37,56
Економія: -4,03 грн
33,53 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
34,15
Економія: -3,41 грн
30,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
35,45
Економія: -5,84 грн
29,61 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
29,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (4)
38,15
Економія: -5,88 грн
32,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
29,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
36,98
Економія: -4,71 грн
32,27 грн