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Азалептол таблетки 100 мг контейнер, №50 - Харків (41713) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Медіт-м
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (1)
86,90 грн
Гала аптека
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Зачинено
Черкаси, вул. Кавказька, 229
Всього: упаковка (1)
102,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (3)
102,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Всього: упаковка (2)
96,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
86,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 11
Всього: таблетки (40)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: таблетки (30)
67,10 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (1)
87,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
87,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 54
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
96,10 грн
Галафарм
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Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
87,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (2)
96,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (4)
96,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (3)
102,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: таблетки (30)
87,20 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (3)
102,70 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
93,50 грн