Азалептол таблетки 100 мг контейнер, №50 - Харків (41713) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Медіт-м
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Черкаси, вул. Кавказька, 229
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 11
Гала аптека
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 54
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Гала аптека
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10