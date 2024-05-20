5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Одеса (3760) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
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Ватутіне, просп. Дружби, 1
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
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Черкаси, вул. Смілянська, 40
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Черкаси, вул. Смілянська, 40
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Черкаси, вул. Смілянська, 36
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Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
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Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
D.s.
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
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Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В