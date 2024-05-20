Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИАНТИМЕТАБОЛІТИСтруктурні аналоги піримідинуФлуороурацил5-Фторурацил "Ебеве"Ціни в аптеках

5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Одеса (3760) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (4)
267,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
252,99
Економія: -19,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
266,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (4)
265,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
267,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
267,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, просп. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
266,91 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -28,54 грн
233,45 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
260,25 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -29,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 36
Всього: упаковка (1)
259,90 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Всього: упаковка (3)
278,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
266,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
236,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (6)
236,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
275,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (5)
234,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
Всього: упаковка (1)
264,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (2)
257,83 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (4)
257,83 грн