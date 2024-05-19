5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Львів (3760) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Пульс
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Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
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Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
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Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Броди, вул. Лесі Українки, 21
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
D.s.
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Всього: упаковка (6)
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Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
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Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Подорожник
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Рівне, вул. Соборна, 156
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Славутич, пл. Привокзальна, 7
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Ватутіне, просп. Дружби, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
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Черкаси, вул. Смілянська, 40
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40