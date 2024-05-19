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5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Львів (3760) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
236,60 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
265,07
Економія: -31,62 грн
233,45 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (3)
287,20 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
Всього: упаковка (1)
265,07
Економія: -31,62 грн
233,45 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (2)
222,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (2)
230,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
275,54 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (6)
236,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
275,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
261,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (2)
264,99
Економія: -31,54 грн
233,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (5)
234,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, просп. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
266,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (4)
257,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
254,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 2
Всього: упаковка (3)
241,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (2)
257,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -28,54 грн
233,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
260,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -29,54 грн
233,45 грн