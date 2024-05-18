5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Харків (3760) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Харків, вул. Китаєнка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Економ аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 36
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А