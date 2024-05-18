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5-Фторурацил "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (3760) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
234,14 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Всього: упаковка (3)
278,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
266,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
265,29 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
266,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
264,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
267,11 грн
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (3)
233,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
267,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
267,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -28,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 36
Всього: упаковка (1)
253,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -29,54 грн
233,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
253,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
267,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, просп. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
266,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 49-А
Всього: упаковка (1)
264,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
266,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
252,99
Економія: -19,54 грн
233,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
266,50 грн