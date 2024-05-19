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Артелак® краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл, №1 - Львів (86140) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
163,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
193,29
Економія: -22,35 грн
170,94 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
176,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
193,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
163,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
176,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -50,49 грн
166,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
181,79
Економія: -9,12 грн
172,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
271,30
Економія: -104,80 грн
166,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
194,51
Економія: -23,29 грн
171,22 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
189,99
Економія: -23,49 грн
166,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
226,99
Економія: -60,49 грн
166,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
202,99
Економія: -36,49 грн
166,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
176,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
163,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -24,00 грн
166,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -40,49 грн
166,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
219,99
Економія: -53,49 грн
166,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
193,54
Економія: -21,34 грн
172,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
234,99
Економія: -68,49 грн
166,50 грн