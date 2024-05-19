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Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Львів (93034) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
68,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
72,55
Економія: -11,27 грн
61,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -24,63 грн
63,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
79,50
Економія: -15,63 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
68,01
Економія: -9,25 грн
58,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,63 грн
63,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
74,25
Економія: -10,38 грн
63,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -34,12 грн
63,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
81,99
Економія: -18,12 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
69,63
Економія: -10,89 грн
58,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -21,63 грн
63,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -21,12 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
74,15
Економія: -8,79 грн
65,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
71,95
Економія: -3,05 грн
68,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (2)
71,99
Економія: -8,12 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
75,77
Економія: -14,50 грн
61,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
70,26
Економія: -5,80 грн
64,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -24,63 грн
63,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (2)
89,99
Економія: -26,12 грн
63,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
67,85
Економія: -0,02 грн
67,83 грн