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Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (93034) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
72,08
Економія: -21,51 грн
50,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
75,26
Економія: -14,04 грн
61,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
78,02
Економія: -19,33 грн
58,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
76,68
Економія: -17,99 грн
58,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
74,59
Економія: -12,19 грн
62,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
72,34
Економія: -4,81 грн
67,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (4)
64,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
77,23
Економія: -16,62 грн
60,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
73,13
Економія: -3,53 грн
69,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
72,01
Економія: -7,52 грн
64,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
65,17
Економія: -2,26 грн
62,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
60,98
Економія: -3,68 грн
57,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
68,29
Економія: -4,99 грн
63,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -7,63 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
77,16
Економія: -4,26 грн
72,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
71,10
Економія: -2,10 грн
69,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
76,74
Економія: -12,73 грн
64,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (2)
76,99
Економія: -3,50 грн
73,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -8,63 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
72,32
Економія: -7,25 грн
65,07 грн