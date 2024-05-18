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Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (93034) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
75,30
Економія: -18,12 грн
57,18 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
73,15
Економія: -15,97 грн
57,18 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
71,93
Економія: -12,32 грн
59,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
78,90
Економія: -11,36 грн
67,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
75,57
Економія: -15,96 грн
59,61 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
68,25
Економія: -12,31 грн
55,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4)
71,50
Економія: -17,56 грн
53,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
71,13
Економія: -17,19 грн
53,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
61,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
77,22
Економія: -11,91 грн
65,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
71,08
Економія: -17,15 грн
53,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
76,80
Економія: -22,87 грн
53,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
71,22
Економія: -8,14 грн
63,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
70,67
Економія: -8,45 грн
62,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
74,99
Економія: -11,12 грн
63,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
70,63
Економія: -8,41 грн
62,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
69,64
Економія: -7,42 грн
62,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
70,27
Економія: -8,05 грн
62,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
81,99
Економія: -18,12 грн
63,87 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (3)
71,58
Економія: -8,50 грн
63,08 грн