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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці, №20 - Львів (40701) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
88,41
Економія: -11,14 грн
77,27 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
74,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
82,99
Економія: -11,99 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -23,99 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -12,50 грн
71,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -7,99 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
97,50
Економія: -26,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -18,99 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -32,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -11,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -17,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -22,99 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (6)
100,50
Економія: -29,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
97,99
Економія: -26,99 грн
71,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
72,65
Економія: -4,60 грн
68,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -29,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
91,50
Економія: -20,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
90,99
Економія: -19,99 грн
71,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
75,50
Економія: -4,50 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (2)
92,50
Економія: -21,50 грн
71,00 грн