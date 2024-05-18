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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці, №20 - Харків (40701) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
80,06
Економія: -10,15 грн
69,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
82,44
Економія: -15,29 грн
67,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -13,99 грн
71,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
81,50
Економія: -10,50 грн
71,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
86,56
Економія: -17,01 грн
69,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
85,09
Економія: -15,57 грн
69,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
79,29
Економія: -9,74 грн
69,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
76,89
Економія: -10,35 грн
66,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
83,39
Економія: -13,83 грн
69,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
80,12
Економія: -8,85 грн
71,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
84,50
Економія: -13,50 грн
71,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
86,52
Економія: -17,02 грн
69,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
80,39
Економія: -8,32 грн
72,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
89,99
Економія: -18,99 грн
71,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
71,38
Економія: -6,20 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (3)
81,54
Економія: -9,56 грн
71,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -7,50 грн
71,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
85,62
Економія: -4,72 грн
80,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
78,77
Економія: -6,68 грн
72,09 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (3)
79,50
Економія: -8,50 грн
71,00 грн