Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці, №20 - Харків (40701) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 102 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153