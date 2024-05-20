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Ангін-Хеель С таблетки контейнер, №50 - Запоріжжя (6865) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
323,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
373,27
Економія: -59,20 грн
314,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
323,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
289,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -58,76 грн
304,23 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
344,00
Економія: -43,00 грн
301,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
323,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
342,99
Економія: -38,76 грн
304,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
338,90
Економія: -35,00 грн
303,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
259,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
323,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
323,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
329,15
Економія: -31,28 грн
297,87 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
323,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
371,71
Економія: -63,54 грн
308,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
332,46
Економія: -23,17 грн
309,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
319,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -70,64 грн
297,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
323,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
323,20 грн