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Ангін-Хеель С таблетки контейнер, №50 - Львів (6865) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
276,15 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
325,94
Економія: -4,09 грн
321,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
331,24
Економія: -34,26 грн
296,98 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
323,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
323,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
276,15 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
315,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
323,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -74,88 грн
304,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
326,64
Економія: -24,35 грн
302,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
495,30
Економія: -166,60 грн
328,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
323,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
315,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
323,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
407,99
Економія: -103,88 грн
304,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
323,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -126,88 грн
304,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
270,73 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
315,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -38,88 грн
304,11 грн