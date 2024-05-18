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Ангін-Хеель С таблетки контейнер, №50 - Харків (6865) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
347,11
Економія: -33,07 грн
314,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
329,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
334,56
Економія: -37,33 грн
297,23 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
316,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
440,30
Економія: -132,20 грн
308,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
323,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
329,30 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
303,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
355,91
Економія: -39,97 грн
315,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
332,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
323,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
350,54
Економія: -47,26 грн
303,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
316,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
316,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -38,43 грн
304,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
320,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
311,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
330,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
323,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
323,20 грн