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Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Одеса (135585) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
49,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (4)
49,60 грн
Любимая аптека
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (1)
55,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
39,78 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
51,00
Економія: -6,00 грн
45,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -9,00 грн
45,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
55,00
Економія: -10,00 грн
45,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
23,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -10,00 грн
44,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Всього: упаковка (1)
55,70
Економія: -12,43 грн
43,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
Всього: упаковка (3)
55,51
Економія: -12,24 грн
43,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (6)
55,70
Економія: -12,43 грн
43,27 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
46,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
59,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (2)
49,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
57,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
61,50 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (3)
55,00 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
47,00 грн